Camera: Soumahoro (Misto), ‘scritto a Mattarella per garante minoranze’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Ho scritto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedergli, in qualità di rappresentante dell’unità nazionale, di sostenere l’istituzione di un Garante di tutte le minoranze discriminate in Italia”, lo dichiara Aboubakar Soumahoro, deputato del gruppo Misto e attivista per i diritti umani, in riferimento ai fatti che lo hanno visto coinvolto lo scorso 28 giugno quando, nell’Aula di Montecitorio, la sua voce è stata coperta da fischi e ululati provenienti dai alcuni membri della maggioranza.

“Negare o minimizzare le discriminazioni e il razzismo – continua Soumahoro – rischia di mettere in pericolo l’unità nazionale del nostro Paese. Tuttavia, oltre a denunciare, dobbiamo lottare con fermezza contro le nostalgie del periodo più buio del secolo scorso. Uniamoci, alziamoci e lottiamo insieme contro ogni forma di discriminazione e di razzismo”, conclude il deputato.