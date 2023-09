Camera: Superbonus, migranti, Question time Giorgetti, Piantedosi, Nordio e Schillaci

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a una interrogazione sulla proroga al 2024 del cosiddetto superbonus 110 per cento, con particolare riferimento agli interventi relativi a condomini, sugli incentivi edilizi e sul meccanismo di cessione dei crediti.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sulle iniziative urgenti in merito alla situazione dei minori stranieri non accompagnati e al potenziamento del sistema di accoglienza e integrazione, anche con riferimento ai criteri di riparto sul territorio nazionale; sui flussi migratori provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica e le iniziative per una efficace gestione degli stessi; sulle iniziative volte alla revisione della normativa in materia di accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati; sui dati relativi al traffico illegale di armi e sulle iniziative di carattere strutturale volte al superamento del degrado sociale e delle condizioni di illegalità e insicurezza in realtà quali quella di Caivano; sulle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata e per il ripristino della legalità in zone ad alta densità criminale.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sullo stato di attuazione della normativa in materia di tutela della presunzione di innocenza, anche ai fini dell’adozione di iniziative volte a modificare e integrare il decreto legislativo n. 188 del 2021; sulle iniziative in materia di trattamento economico e giuridico dei magistrati onorari, anche alla luce del recente parere motivato adottato dalla Commissione europea.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze del personale della pubblica amministrazione.