Camera: Trancassini (Fdi), ‘valutazione società in house per tutela dignità lavoratori’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Con l’odg presentato dai colleghi Messina, Iezzi e Colucci durante la discussione sul bilancio della Camera, stiamo impegnando l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare la possibilità di migliorare l’efficienza della gestione dei servizi, delle garanzie retributive dei lavoratori addetti anche mediante l’istituzione di una società in house. Si tratta di una valutazione opportuna su cui andrebbero evitate polemiche strumentali al fine di trovare la soluzione più adeguata per tutelare la dignità del personale che ogni giorno ci affianca nelle nostre attività. Ho ascoltato le istanze di tanti dipendenti di questo palazzo e ritengo sia doveroso occuparci e affrontare con responsabilità questo tema”. Lo ha detto il Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini, intervenendo in Aula nel corso della discussione per la votazione del bilancio della Camera.