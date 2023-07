Camera: Trancassini, ‘nessun aumento spesa, riconosciuta importanza ruolo capigruppo’**

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Nell’Ufficio di presidenza abbiamo approvato una delibera che prevede di corrispondere un’indennità per i presidenti dei Gruppi parlamentari pari a quella dei presidenti di commissione, senza prevedere nessun aumento di spesa per il bilancio della Camera dei deputati. Con questa indennità, che dovrà essere prelevata dal contributo che viene versato ai Gruppi parlamentari, viene riconosciuta l’importanza del ruolo e delle attività dei presidenti dei Gruppi parlamentari. Ribadisco che questa operazione non prevede nessun aumento di spesa, neanche di un centesimo”. Lo spiega il Questore della Camera dei deputati Paolo Trancassini.