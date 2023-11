Camera: via libera della Giunta, Azione e IV si dividono**

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov (Adnkronos) – La Giunta per il regolamento della Camera ha dato il via libera al ‘divorzio’ a Montecitorio tra Azione e Italia viva. L’organismo interno, presieduto dal presidente Lorenzo Fontana, ha concesso la deroga al partito di Matteo Renzi per formare un nuovo gruppo. Il partito di Carlo Calenda, invece, rimane a formare un gruppo a se dopo l’addio della componente di Iv.