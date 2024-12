Camera: visite fino a tarda notte per ‘Musei in Musica’, in Aula orchestra Blind

8 Dicembre 2024

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – Ha spaziato da Mozart a Bach, e poi Vivaldi, Morricone, Piovani, Gershwin, il repertorio della Blind inclusive orchestra, realtà sinfonica con musicisti ciechi e ipovedenti, diretta dal Maestro Alfredo Santoloci, che ieri sera si è esibita nell’ Aula della Camera per l’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, in occasione di Musei in Musica. Il Palazzo è rimasto aperto dalle 20 fino alle 2, con ultima visita all’1.

La Fanfara della Legione degli Allievi Carabinieri, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro, ha aperto l’evento. All’interno di Palazzo Montecitorio, oltre alle principali sale di rappresentanza, i partecipanti hanno visto anche la mostra “Matteotti e il Parlamento”, che ripercorre l’attività parlamentare del deputato socialista attraverso i documenti dell’Archivio storico, della Biblioteca della Camera dei deputati e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, anche con un itinerario multimediale.