Campania: Caldoro, ‘Cirielli candidato centrodestra naturale da cui partire’

30 Giugno 2024

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “Più volte l’ho affermato. Non c’è dubbio alcuno che il candidato naturale del centrodestra sia Edmondo Cirielli”. Lo sottolinea Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, a proposito del candidato presidente della coalizione di centrodestra alle prossime Regionali.

“È il leader in Regione del partito di gran lunga più forte del centrodestra. È una persona -aggiunge Caldoro- di grande esperienza e profonda conoscenza del territorio. Bisogna partire da lui e farlo con un centrodestra unito ed un programma innovativo pronto a far dimenticare questo ultimo decennio di governo regionale a presidenza De Luca che ha relegato la Campania all’ultimo posto tra le regioni italiane ed in fondo alle classifiche Eurostat”.