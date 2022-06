Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Non vedo all’orizzonte nessuna alleanza per quanto riguarda la regione Campania. Siamo all’opposizione, un’opposizione responsabile e costruttiva ma non vedo affato la prospettiva di un’alleanza”. Così Giuseppe Conte a Capua risponde a chi gli chiede di Vincenzo De Luca che parla di una prossima alleanza con M5S in regione.