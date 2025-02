Campania: Fina (Pd), ‘sostituirò io Salvati, Santanché ancora al suo posto’**

4 Febbraio 2025

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Dopo aver prontamente sollevato ieri il dottor Nicola Salvati, in conseguenza dell’inchiesta che lo riguarda, dall’incarico di Tesoriere del Pd Campania, comunico che da oggi, d’intesa con il commissario regionale Antonio Misiani, assumerò io personalmente la gestione della Tesoreria regionale”. Lo dichiara Michele Fina, Tesoriere del Partito Democratico.

“Quanto al merito della vicenda, oltre ad averlo rimosso dall’incarico di tesoriere dopo un secondo lo abbiamo immediatamente sospeso in via cautelare dall’anagrafe degli iscritti del Pd”.

“E’ giusto il caso di osservare che una ministra della Repubblica, rinviata a giudizio per falso in bilancio e sotto indagine per truffa ai danni dello Stato, siede ancora tranquillamente al suo posto, dichiarandosi per altro disinteressata alle opinioni del proprio partito e anche della sua Presidente del Consiglio, mentre l’intera maggioranza di governo, giustizialista a giorni alterni, è pronta a rinnovarle la fiducia. Prego di notare le differenze”.