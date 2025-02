Campania: Misiani, ‘Salvati non più tesoriere, sospeso da iscritto Pd’

3 Febbraio 2025

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “In relazione all’inchiesta condotta dalla Procura Distrettuale di Salerno che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 31 persone, il Pd Campania comunica che il dottor Nicola Salvati, coinvolto nell’inchiesta in relazione alla sua attività professionale, ai sensi dello Statuto e del Codice etico del Pd e facendo salvo il principio di presunzione di innocenza, è stato cautelativamente sospeso dall’anagrafe degli iscritti del Pd e sollevato dal suo incarico di Tesoriere del Pd Campania”. Lo afferma in una nota Antonio Misiani, commissario del Partito Democratico in Campania.