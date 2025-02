Campania: Richetti, ‘Fico per no termovalorizzatore, così non si governa’

12 Febbraio 2025

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Considerato che Fico è uno dei nomi che circolano come candidato a Presidente della Regione Campania per il campo largo, sarebbe utile sapere se questa è l’idea del centrosinistra campano, a proposito di coalizioni che non hanno idea di cosa significhi governare”. Lo scrive Matteo Richetti sui social a proposito del no al termovalorizzatore di cui ha parlato Roberto Fico.