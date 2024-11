Campania: Schlein, ‘spero che De Luca non si candidi, si può lavorare insieme per il dopo’

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov (Adnkronos) – De Luca ancora candidato in Campania? “Io spero che non accada, lavoreremo con il partito campano per costruire una coalizione. Spero di poter dialogare con il Pd campano per trovare una soluzione”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazzapulita.

“Il terzo mandato non si fa, non è una questione personale. Non sarei stata felice di candidare Bonaccini in Emilia Romagna o Decaro a Bari? Non è personale. Questo non vuol dire, come a Bari e in Emilia Romagna, non poter lavorare insieme per costruire il dopo, che è venuto bene in Emilia Romagna e a Bari. Speriamo di lavorare in un’altra direzione”, ha spiegato la segretaria del Pd.