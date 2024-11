Campania: Serracchiani, ‘De Luca? Spero ricomposizione, rischio regione a destra’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – Le parole di Vincenzo De Luca sul terzo mandato? “Speriamo che si ricomponga, c’è tempo e modo di recuperare, non ci possiamo permettere di consegnare alla destra la Campania. Noi, come Pd, siamo contrari in generale ma ci sono tutti i tempi, i modi e i luoghi per recuperare questa situazione”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Debora Serracchiani. Come spera che vada il voto di domani in Campania proprio su questo tema? I nostri “consiglieri regionali sanno come la pensa il partito”.