Campania: Tajani, ‘scelta migliore è candidato civico, no guerra bandierine’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Io credo che in Campania dobbiamo vincere alle prossime Regionali, non dobbiamo fare guerre di bandierine, dobbiamo scegliere in tutte le regioni in cui si va a votare il candidato più forte, non è una questione di partito ma di candidatura. Noi come Forza Italia mettiamo sul tavolo tanti nomi, in Campania riteniamo che la scelta migliore possa essere un candidato civico di area che possa governare nel modo migliore una Regione travagliata”. Lo ha detto ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a 24 Mattino su Radio 24.