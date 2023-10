Campi Flegrei: dl in 8 art., da piano comunicazione ad allestimento strutture accoglienza**

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Si compone di otto articoli il decreto “recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”, sul tavolo del Consiglio dei ministri questa sera. La bozza, visionata dall’Adnkronos, delinea una strategia che va dall’allestimento di strutture ed aree ad hoc a un piano di comunicazione per avvertire la popolazione dei rischi, passando alla verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei servizi essenziali.

Il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico sarà approvato ”entro 90 giorni” dalla data di entrata in vigore del decreto, per consentire, tra l’altro, ”un’analisi della vulnerabilità sismica” dell’edilizia privata e pubblica con un piano di misure per la ”mitigazione”.