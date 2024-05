Campi Flegrei: Manfredi, ‘avanti con percorso definito, sostegno a edilizia privata’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Al governo “chiederemo di andare avanti, sempre con maggiore celerità, sul percorso che era stato definito al decreto Campi Flegrei, quindi completare rapidamente le valutazioni di vulnerabilità dell’edilizia privata e mettere a disposizione risorse per il completamento degli interventi sull’edilizia pubblica, vie di fuga e miglioramento del patrimonio. E poi dare un sostegno all’edilizia privata per fare in modo che migliori la sicurezza sismica degli edifici che saranno valutati vulnerabili”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci sul fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei.