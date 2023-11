Campi Flegrei: Pd, ‘decreto carente rispetto ai nuovi rischi’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’audizione del Ministro Musumeci sulla situazione ai Campi Fregrei non ha chiarito le molteplici perplessità sul livello di rischio vulcanico dell’area e delle conseguenti misure di mitigazione”. Così i parlamentari Pd Marco Simiani, Piero De Luca, Stefano Graziano, Marco Sarracino, Arturo Scotto, Antonio Misiani e Valeria Valente.

“Da una parte ha ribadito di non avere competenza sulla tipologia di allerta, dall’altra ha sottolineato però come sia possibile un repentino passaggio da allerta gialla ad arancione. Ha poi segnalato l’importanza di una comunicazione chiara nei confronti della popolazione, quando invece il suo comunicato stampa in cui si parlava di eventuale passaggio all’allerta arancione ha avuto come unico effetto di creare allarme e preoccupazione tra la popolazione”.

“Situazione ben lontana da quella che dovrebbe essere una gestione ordinata, coordinata con gli enti locali e consapevole in relazione ai rischi. Quello che emerge quindi è l’insufficienza della risposta del decreto che stiamo discutendo in questi giorni alla Camera, in relazione alle novità emerse”.