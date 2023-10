Campi Flegrei: Rotelli (Fdi), ‘da governo risorse e interventi per fronteggiare fenomeno’

Ottobre 6, 2023

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il decreto presentato ieri dal ministro Musumeci rappresenta un importante e significativo passo per la protezione e la sicurezza delle popolazioni coinvolte nell’area critica dei Campi Flegrei colpita da un fenomeno bradisismico. In particolare, prevede l’implementazione di un Piano straordinario per l’analisi della vulnerabilità delle zone interessate, che consentirà di ottenere una visione dettagliata e aggiornata delle condizioni del territorio. Inoltre, è molto positivo il rafforzamento delle strutture di supporto della Protezione Civile, elemento cruciale per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di emergenza. Infine, viene predisposto un piano di comunicazione, fondamentale per garantire una corretta informazione e un’adeguata sensibilizzazione delle comunità coinvolte”. Lo dichiara il deputato di Fratello d’Italia Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati.

“Il compito assegnato ai Comuni interessati a effettuare una ricognizione sulle necessità urgenti di personale, mezzi e strutture temporanee per l’accoglienza della popolazione dimostra concretezza verso le esigenze della comunità locale. La commissione Ambiente, che nei giorni scorsi ha audito i sindaci delle aree interessate, terrà alta l’attenzione sul fenomeno, iniziando dall’esame del decreto e da ogni ulteriore intervento che si renderà necessario”, conclude Rotelli.