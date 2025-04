Canada: auto su folla a Vancouver, polizia ‘numero vittime elevato’

27 Aprile 2025

Vancouver, 27 apr. (Adnkronos) – La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto a Vancouver, in Canada, dove un automobilista è piombato sulla folla durante un festival di strada organizzato dalla comunità filippina. Il capo della polizia facente funzioni Steve Rai ha dichiarato – riporta la Bbc – che ci sarebbe un “numero elevato” di vittime e “molti feriti”. Senza fornire dati più precisi, l’agente ha dichiarato di non voler essere “ingiusto nei confronti delle famiglie diffondendo numeri di cui non siamo ancora sicuri. Ci sono ancora dei familiari che devono essere contattati”.

Intanto la polizia ha reso noto che l’autista del veicolo che si è abbattuto sulla folla è sotto custodia, un trentenne “noto alla polizia in determinate circostanze”, ha detto Rai senza fornire ulteriori dettagli e aggiungendo che di non voler fare commenti, in quanto sarebbe “ingiusto”, sulla possibilità che il sospettato sia rilasciato su cauzione.