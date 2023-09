Canada: si dimette presidente del parlamento canadese Anthony Rota

Settembre 26, 2023

Ottawa, 26 set. (Adnkronos) – Il presidente del parlamento canadese Anthony Rota ha detto che si dimetterà dopo lo scandalo seguito al suo invito, in occasione della visita in Parlamento del presidente Voldoymyr Zelensky, di un ex militare ucraino di 98 anni che durante la Seconda Guerra Mondiale ha combattuto con un’unità delle SS naziste. “È con il cuore pesante che informo il Parlamento delle mie dimissioni da presidente della Camera dei Comuni”, ha detto Rota rivolto al Parlamento, precisando che lascerà ufficialmente l’incarico domani.

Rota ha spiegato che si rammarica della decisione di aver invitato al parlamento ucraino Yaroslav Hunka, 98 anni, che ha prestato servizio nella divisione SS Galizia. “Il nazismo – ha aggiunto – ha causato dolore a varie persone e comunità, comprese le comunità ebraiche in Canada e nel mondo, persone sopravvissute ai crimini nazisti in Polonia e in altri paesi. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni”.