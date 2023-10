Cannabis: Calenda, ‘sì depenalizzazione, da ragazzino fatte tante canne ma non è positivo’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott (Adnkronos) – “Io sono d’accordo sul depenalizzare le droghe leggere e che ci sia una sanzione amministrativa”. Lo ha detto Carlo Calenda a Ping pong, su Raio Uno.

“Non credo che noi dobbiamo dare il messaggio che farsi le canne sia una cosa positiva, perché non credo lo sia. E lo dice uno che da ragazzino se ne è fatte tante e non era un periodo particolarmente felice della vita -ha spiegato il leader di Azione-. Dopodiché, farsi una canna non è equivalente a una droga pesante, quindi vanno gestite in modo diverso”.