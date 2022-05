Cannabis: Fico, ‘da De Benedetto battaglia di civiltà’

Maggio 9, 2022

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Walter De Benedetto ha passato la sua vita a combattere. Ha combattuto con tenacia e dignità per sé stesso ma soprattutto per tutti quelli che si trovavano nella sua stessa situazione e non avevano la forza di lottare come ha fatto lui. Ci ha lasciato in queste ore, dopo una lunga malattia. Le sue battaglie sulla cannabis terapeutica sono battaglie di civiltà. Le istituzioni hanno il dovere di fornire risposte davanti a un tema delicato e sentito che riguarda tante persone nel nostro Paese”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.