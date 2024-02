Cannabis: Gasparri, ‘mai legalizzazione’

Febbraio 25, 2024

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Non so chi sia questo signore, presidente di un’associazione, che definisce me e Salvini ottusi in materia di cannabis. Si rassegni, in Italia non ci sarà mai la legalizzazione della cannabis”. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

“Studi ed impari -aggiunge- che la criminalità realizza i suoi proventi soprattutto con altre droghe e che la legalizzazione della cannabis ridurrebbe di pochi punti percentuali i proventi della ‘Ndrangheta e della mafia. La cannabis fa male perché contiene principi attivi molto pericolosi. Noi sconfiggeremo l’ignoranza di queste persone che offendono il prossimo pensando di raggiungere obiettivi che non ci saranno mai. Dovremmo semmai intensificare l’azione di prevenzione nei confronti delle dipendenze. E dobbiamo portare fuori dal carcere i detenuti tossicodipendenti perché nelle comunità troveranno sicuramente una condizione migliore per il recupero della loro vita”.

“I fautori della legalizzazione della droga sono propugnatori dalla distruzione della vita e favoriscono proprio quelle attività criminali che dai propagandisti della droga traggono beneficio. Dicano quello che vogliono. Saranno sconfitti ora e sempre”.