Cannabis: Magi, ‘avanti spediti su legalizzazione e riduzione pene’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Prosegue in Commissione Giustizia alla Camera l’esame della mia proposta di legge per la legalizzazione della coltivazione di cannabis per uso personale”. Così Riccardo Magi, deputato e Presidente di +Europa, a seguito dei lavori della Commissione Giustizia della Camera.

“Oggi è stato approvato un mio emendamento che, pur riformulato dal relatore, segna un altro punto importante nella giusta direzione: la riduzione delle pene per i casi di lieve entità e la distinzione tra le diverse sostanze, con l’obiettivo di evitare il più possibile il carcere per le condotte legate alla cannabis. È importante sottolineare come queste modifiche del Testo Unico sugli stupefacenti fossero state suggerite al Parlamento anche dalla Conferenza Nazionale sulle Droghe che si è tenuta lo scorso ottobre a Genova. Ora avanti con il lavoro che il 24 giugno arriverà in Aula”.