Cannabis: Magi, ‘destra lasci votare Parlamento su norma buon senso’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Nella Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze, redatta dalla Presidenza del Consiglio, viene ribadita una delle indicazioni date al Parlamento dalla Conferenza nazionale sulle droghe che si è tenuta a Genova nel novembre scorso e, per la prima volta, viene messa nero su bianco la necessità ‘di rivedere le norme che prevedono sanzioni penali e amministrative a carico di persone che usano droghe’”. Lo afferma il presidente e deputato di +Europa, Riccardo Magi, promotore della legge sull’autocoltivazione.

“Come? ‘Sottraendo all’azione penale alcune condotte illecite e rivedendo contestualmente l’impianto sanzionatorio’. Queste parole ricalcano, con buona pace di Salvini e Meloni, Gasparri e Giovanardi gli obiettivi della nostra proposta di legge sulla Coltivazione domestica. In realtà i suggerimenti della Relazione vanno addirittura oltre il nostro testo, prevedendo ad esempio la depenalizzazione della cessione della piccola quantità quando questa avviene senza scopo di lucro. Il Parlamento può e deve affrontare il tema e votare. La discussione in Aula – aggiunge Magi – dovrà ripartire nei prossimi giorni e gli elettori potranno finalmente capire chi usa questo tema per propaganda e chi lotta sul serio per cambiare le cose. Chiediamo un impegno anche al Pd affinché si arrivi a un voto davanti ai cittadini”, conclude.