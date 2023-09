Cannabis: Magi (+E), ‘da oggi olio Cbd vietato per idiozia proibizionista’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “L’idiozia proibizionista non conosce limiti. Da oggi in Italia sarà vietata la vendita libera di alcuni prodotti a base di Cbd, come oli e cibi, che potranno essere acquistati solo in farmacia. E per produrli serviranno autorizzazioni sanitarie specifiche. Con un decreto pubblicato lunedì 21 agosto in Gazzetta, il governo Meloni ha infatti incluso il cannabidiolo per somministrazione orale nelle tabelle delle sostanze stupefacenti. Peccato solo che il Cbd non è una sostanza stupefacente: ciò che è davvero stupefacente è che il governo Meloni vieta una sostanza che ha gli stessi effetti di una camomilla e la spaccia per guerra alla droga”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Non lo diciamo noi. Lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità: il Cbd non può essere classificato come una sostanza controllata poiché non crea dipendenza e non comporta alcun danno per la salute umana. E lo dice anche la Corte di giustizia dell’Unione europea: nel 2020 ha stabilito che gli stati membri non possono vietare la vendita dei prodotti a base di Cbd. Ci aveva già provato il governo Conte II, Roberto Speranza. Ma dopo una serie di proteste, il decreto fu giustamente sospeso. Da anni c’è questo tentativo bipartisan, fondato sul mix tra proibizionismo e ignoranza sulla materia, di uccidere un settore in forte crescita, con tante piccole e medie imprese, anche agricole, gestite da giovani, che potrebbe rappresentare un asset per il tanto evocato ‘Made in Italy’”, conclude Magi.