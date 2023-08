Cannabis: Magi, ‘Germania legalizza contro mafie, l’Italia?’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Finalmente si legalizza la cannabis. In Germania però, mica in Italia. Il governo tedesco ha infatti dato il via libera a un disegno di legge per legalizzare la cannabis, che sarà votato dal Parlamento alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Una legge che rappresenta ‘una svolta rispetto alle fallimentari politiche proibizioniste’, ha detto il ministro della Sanità Lauterbach. Lotta alla mafia, consumo consapevole, controllo delle sostanze per la salute dei cittadini, più introiti per lo Stato e meno per la criminalità organizzata. Questo vuol dire legalizzare, cosa c’è da capire?”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “+Europa è il partito che in questi anni ha posto con maggiore forza questa necessità, con iniziative dentro e fuori dal Parlamento. Lo hanno fatto negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e in tanti altri stati del mondo. Ora si inizia anche in Europa. Senza un cambio di passo nelle politiche proibizioniste, l’Italia rischia di diventare fanalino di coda in Europa anche in questo. L’unica soluzione si chiama legalizzazione”, conclude Magi.