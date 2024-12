Cannabis: mozioni M5s-Pd-Avs alla Camera, ‘sì alla legalizzazione’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic (Adnkronos) – Opposizioni unite, alla Camera, sulla legalizzazione della cannabis per finalità di carattere terapeutico e ricreativo. M5s, Pd e Avs hanno infatti illustrato in aula le loro mozioni su questo tema. Una posizione contrastata con nettezza da FdI: “Le droghe sono veleni e i veleni uccidono”, ha spiegato la deputata Elisabetta Lancellotta nel suo intervento. “Nell’ultimo anno il 67% degli italiani ha bevuto, il 25% ha fumato, il 35% ha usato cannabis contro poco più del 5% per quanto riguarda la cocaina e altre sostanze psichedeliche. Cosa vuole dire? Vuole dire che alcol, tabacco e cannabis sono più o meno allo stesso livello epidemiologico e di contestualizzazione di un uso diffuso”, ha spiegato Andrea Quartini (M5s).

“Invito il governo a cercare di risolvere il problema dell’approvvigionamento di Thc per le persone che sono affette da problemi importanti come il dolore cronico, il dolore post-operatorio, come una serie di patologie per le quali la cannabis è riconosciuta come efficace, nonché quello della filiera della canapa industriale che rischia di essere assolutamente compressa da una posizione ideologica che questo governo ha assunto”, ha aggiunto l’esponente del Movimento.

Per Avs, Franco mari ha sottolineato: “La situazione credo sia abbastanza chiara. Solo l’ostinazione, solo l’ideologismo, solo la necessità di fare propaganda anche su questo tema, di rimarcare la rincorsa a politiche securitarie, ci consegnano questo ruolo di ultima fila rispetto alle politiche relative alle droghe in generale ma in particolare alle sostanze come la cannabis che vere e proprie droghe non sono. Il momento di depenalizzare e sottrarre la produzione e il commercio della cannabis alle mafie da questo punto di vista era già ieri”.

(Adnkronos) – E’ stato Stefano Vaccari, del Pd, a spiegare che “negli ultimi 20-25 anni è stato stimato che le narcomafie dispongano di un patrimonio ripulito pari a circa 8.300 miliardi di euro e di circa 400 miliardi nel nostro Paese, che di anno in anno si incrementa di circa 20 miliardi di euro. Pensiamo a quanta corruzione può essere alimentata da soggetti criminali che dispongono di queste entrate e di questi patrimoni”.

Per Vaccari, “di fronte a 80 milioni di consumatori presenti nella sola Europa, di fronte a un mercato che ormai ha l’ampiezza di quello della Coca Cola lo strumento penale diviene in sé inadeguato”. Alle opposizioni ha però risposto con chiarezza FdI, con l’intervento della deputata Elisabetta Lancellotta: “Sembra che per il Movimento 5 Stelle e le opposizioni sia così importante far trovare cannabis nelle strade, nelle nostre case, in ogni farmacia, in ogni piazza, in ogni negozio e non perdono occasione per provare, anche attraverso la mozione di oggi, a raggiungere il loro scopo”.

Ma, ha sottolineato ancora, “le droghe sono veleni e i veleni uccidono. Gli appellativi leggero e pesante devono essere sempre riconosciuti con un sostantivo iniziale che è droga e la droga fa male. Su questo servono determinazione, coraggio, sincerità ed onestà e non fare cassa sulla pelle degli italiani”.