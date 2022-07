Cannabis: Nisini (Lega), ‘chi si schiera per droga libera commette grave errore’

Luglio 11, 2022

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Chi si schiera per la droga libera commette un grave errore. La sinistra in Italia è nemica dei giovani e pur di andare contro il buonsenso, contraddice quanto si legge sul sito ufficiale del governo. Gli studi scientifici più accreditati hanno dimostrato da anni che la cannabis è una sostanza psicoattiva, neurotossica e pericolosa per la salute mentale e fisica propria ed altrui”. Così il sottosegretario al ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini della Lega.

“Ora l’emergenza è trovare altre risorse per il futuro di famiglie, imprese e lavoratori. Siamo stanchi di prese di posizioni divisive che non solo fanno male al clima politico ma sono deleterie per il futuro e il benessere delle nuove generazioni”.