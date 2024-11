Cannabis: Pd incontra associazioni, ‘su canapa industriale governo si fermi o va a sbattere’

5 Novembre 2024

Roma, 5 nov (Adnkronos) – “Se il governo e la destra non faranno un passo indietro sul divieto di coltivazione, lavorazione e commercializzazione della canapa industriale andranno a sbattere”. Lo hanno ribadito i deputati dem Stefano Vaccari e Matteo Mauri nel corso di un incontro che il Gruppo Pd ha organizzato questa mattina alla Camera con le associazioni e le organizzazioni del settore.

“Senza alcuna evidenza scientifica e in netto contrasto con il diritto Europeo la destra ha inteso piantare una bandiera ideologica coprendosi dietro una logica di garanzia della sicurezza che rappresenta un non senso rispetto alla coltivazione della canapa. Ci batteremo perché il Decreto sicurezza, ora all’attenzione del Senato, venga modificato ma se così non fosse proseguiremo questa battaglia di civiltà con i prossimi provvedimenti a cominciare dalla Legge di Bilancio e al Collegato agricolo”, spiegano gli esponenti dem.

“Non mancheranno i contenziosi e sosterremo anche le iniziative legali che saranno attivate, dalle Corti di appello italiane e alla Corte di Giustizia Europea, per rendere giustizia a ciò che governo e destre vogliono negare”, aggiungono.

(Adnkronos) – “Nel frattempo, e questo è la parte più grave, una filiera produttiva rischia di scomparire insieme ai trentamila occupati e ai 500 milioni di fatturato. Una filiera attiva grazie all’impegno di migliaia di imprenditori con un’età media di 30 anni che si svolge particolarmente nelle aree interne e marginali che altrimenti sarebbero abbandonate. E il paradosso -concludono- sarà che ciò che in Italia sarà vietato all’estero sarà permesso. E dalla Francia arriveranno i prodotti che i nostri giovani imprenditori non potranno più coltivare e trasformare”.