Cannabis: Verini, ‘non si sdogana la cultura dello sballo’

Giugno 29, 2022

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Noi pensiamo che il Parlamento, oggi, cerchi di sintonizzarsi con la realtà e provi a dare risposte serie a problemi che da anni le attendono. In parte queste risposte le ha fornite la Corte di cassazione, con sentenze innovative. Ma è giusto e necessario che sia il Parlamento a offrirne di piu’ organiche.” Così il deputato del Pd Walter Verini, intervenendo in Aula sulla proposta di legge in materia di droghe leggere.

Per Verini, “con questo testo non si liberalizzano le droghe, non si sdogana la cultura dello sballo. Al contrario, viene anche istituita, su proposta del gruppo Pd, una giornata di informazione e prevenzione su ogni tipo di dipendenza da contrastare: siano sostanze psicotrope, alcolismo, tabagismo”.