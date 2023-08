Cannabis: Zanella (Avs), ‘Germania la legalizza, Italia arretrata’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “La Germania va verso la legalizzazione della cannabis, con un disegno di legge del governo che volta pagina rispetto alle politiche proibizioniste. Dalla destra italiana non ci aspettiamo tanta lungimiranza: ma l’Italia sarà penalizzata anche su questo. Qui gli affari li continueranno a farle le mafie che hanno in mano il mercato della cannabis. Per noi è necessaria una totale inversione di rotta, a partire dalla legalizzazione della coltivazione domestica della cannabis, per sottrarre terreno allo spaccio e per andare incontro alle esigenze di molte persone malate che possono trovare conforto nei derivati dalla cannabis oggi introvabili perché la produzione è molto scarsa”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella.