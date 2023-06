Canoa: Cdm slalom, De Gennaro sesto e Beda ottavo nel K1 a Tacen

Giugno 17, 2023

Tacen, 17 giu. – (Adnkronos) – La terza giornata di gare di coppa del mondo a Lubiana, in Slovenia, era dedicata alle semifinali e finali del kayak. Nonostante due atleti al cancelletto di partenza nella gara per le medaglie, l’Italia non è riuscita a salire sul podio. Tra le rapide di Tacen il migliore tra gli azzurri è stato Giovanni De Gennaro che dopo aver dominato le qualificazioni, si è dovuto accontentare del sesto posto. Il carabiniere bresciano ha pagato le quattro penalità per i due tocchi di palina alle porte 13 e 21, chiudendo con il tempo di 91.60, a due secondi dalla zona podio. Pulita invece la gara di Marcello Beda (Aeronautica Militare) che chiude senza errori ma con il tempo di 92.28 che vale l’ottavo posto. In progresso, al cospetto dei di della specialità, il giovane Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna) che raggiunge la semifinale, piazzandosi al 26° posto con il tempo di 97.16 condizionato da 4 penalità. La domenica sarà interamente dedicata al Kayak Cross con i time trials per decretare le griglie di partenza alle 9, mentre dalle 11 al via le batterie e seguire quarti di finale, semifinali e finali.