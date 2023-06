Canoa: Cdm slalom, tre azzurri in semifinale nel K1 a Praga

Giugno 8, 2023

Praga, 8 giu. – (Adnkronos) – Prima giornata di gare oggi a Praga, in Repubblica Ceca, per gli azzurri dello slalom impegnati nella seconda prova di Coppa del Mondo. Giovedì dedicato alle qualifiche del kayak maschile e femminile con l’Italia che piazza in semifinale tre barche: Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi al maschile, e Stefanie Horn al femminile.

Giovanni De Gennaro (Carabinieri) rimane tra i big e chiude con un ottimo sesto tempo la prima run, archiviando un 84.44, a +1.13 dal padrone di casa e leader di giornata Jiri Prskavek. Per il Carabiniere di Roncadelle un percorso veloce ed esente da errori che gli consente il passaggio per direttissima in semifinale. Semifinale conquistata in prima run anche per Zeno Ivaldi (Marina Militare) che nel suo esordio internazionale di stagione segna il crono di 88.24, tempo utile al passaggio in 23^ posizione. Ivaldi e De Gennaro saranno in acqua domani, 9 giugno, a partire dalle 14.50 per cercare di conquistare la finale di specialità.

Anche Stefanie Horn (Marina Militare) accede in semifinale per via diretta in prima run, con una gara controllata e pulita che la porta a qualificarsi in 98.96, terminando in 16/a posizione, a +6.75 dalla vetta occupata attualmente dall’australiana Jessica Fox. Appuntamento alle 14:13 di domani per conquistare la top ten.

Nel K1 maschile, il terzo azzurro in gara, il giovanissimo Xabier Ferrazzi (CKC Valstagna), figlio d’arte dell’oro di Barcellona ’92 Pierpaolo Ferrazzi, non riesce ad ottenere il pass per avanzare in semifinale. Appesantito da un tocco in porta 19 nella seconda run, chiude l’avventura in Coppa del Mondo in 91.81 con la 16/a posizione. Stessa sorte nel K1 femminile per Marta Bertoncelli (Carabinieri) e Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre), con entrambe le azzurre che si fermano in seconda run a causa di alcuni tocchi e sbavature, rispettivamente con il 21^ (107.34) ed il 26° tempo (115.79).

Il percorso previsto per le qualificazioni, disegnato da Marcel Potocny e dall’italiano Davide Monguzzi, tecnico dell’Ivrea Canoa Club, vede un tracciato veloce ma con diversi tratti insidiosi e passaggi tecnici che costringono gli atleti a manovre rapide e molto angolate.

Domani, venerdì 9 giugno al via dalle ore 8.00 le eliminatorie del C1 sia maschile che femminile, mentre dalle 13.45 ritornano al cancelletto di partenza i kayak per semifinali e le eventuali finali dalle 16.49. Sabato 10 giugno dalle ore 9.00 in programma le semifinali del C1, mentre le gare per medaglie sono previste dalle 11.30. Domenica interamente dedicata al kayak cross con i time trial per decretare le griglie di partenza alle ore 9, mentre dalle 11 al via le batterie e seguire quarti di finale, semifinali e finali.