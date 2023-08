Canoa: domani il via ai mondiali di velocità, in palio le carte olimpiche per Parigi 2024

Agosto 22, 2023

Duisburg, 22 ago. – (Adnkronos) – L’appuntamento più importante della stagione internazionale della canoa velocità andrà in scena da domani a domenica 27 agosto a Duisburg, in Germania, con i Campionati del mondo validi come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Circa mille atleti da tutto il mondo saranno ai blocchi di partenza sul bacino artificiale della Renania settentrionale per inseguire il sogno a cinque cerchi.

La nazionale italiana guidata del diretto tecnico Oreste Perri si presenta alla prova iridata con un gruppo formato da 23 atleti. Riflettori puntati sull’ammiraglia azzurra (K4 500) composta dall’argento olimpico Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio) e Andrea Domenico Di Libero (Fiamme Azzurre) ma c’è grande attesa anche per l’equipaggio campione d’Europa del C2 500, griffato Fiamme Oro e composto da Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. La coppia delle Fiamme Gialle formata da Francesco Lanciotti e Giovanni Penato andrà a caccia del pass olimpico nel K2 500 metri. In barca singola Samuele Burgo (Fiamme Gialle) sarà l’alfiere azzurro nel K1 1000 metri, mentre Mattia Alfonsi (Fiamme Oro) si misurerà nel C1 1000 olimpico e sui 200 metri.

La squadra femminile, costituita da giovani atlete che si sono messe in evidenza nel settore giovanile, vedrà in acqua il K4 500 metri di Sara Daldoss, Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), Irene Bellan (Fiamme Oro) e Sara Vesentini (Canottieri Mincio); nel K2 500 sarà ai blocchi di partenza la coppia Daldoss-Zironi, Olympia Della Giustina (Padova Canoe) si misurerà nel C1 200 metri, oltre che sulle distanze non olimpiche dei 500 e 5000 metri, mentre Agata Fantini (Marina Militare) sarà al via nel K1 500 metri. A completare gli equipaggi azzurri che andranno a caccia dei titoli mondiali su distanze non olimpiche, Luca Boscolo Meneguelo e Nicola Ripamonti (Fiamme Gialle) scatteranno dai blocchi di partenza del K2 1000 metri, Nicolae Craciun e Daniele Santini saranno in corsia nel C2 1000 metri, Tommaso Freschi (Circolo Canottieri Aniene) affronterà i 500 metri in K1 mentre al femminile nel K1 1000 metri toccherà ad Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre); la campionessa giovanile Sara Del Gratta (Canoa Club Livorno) sarà al via nel K1 200 meri. Ripamonti e Tacchini gareggeranno rispettivamente anche nel K1 e C1 5000 metri; le barche miste saranno composte da Santini-Della Giustina nel C2 500 e la coppia Freschi-Del Gratta nel K2 500.