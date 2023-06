Canoa: gli azzurri dello slalom fanno rotta su Praga per la seconda prova di Coppa del mondo

Giugno 7, 2023

Praga, 7 giu. – (Adnkronos) – Dopo i successi nella prima tappa di coppa del mondo, la canoa slalom azzurra fa rotta verso Praga per il secondo atto del circuito in programma da giovedì 8 a domenica 9 giugno sul canale artificiale del fiume Vltava. La spedizione azzurra arriva in Repubblica Ceca forte delle tre medaglie conquistate nella prova tedesca di Augsburg con Giovanni De Gennaro (Carabinieri), oro nel K1 e Stefanie Horn (Marina Militare) sul gradino più alto del podio nella nuova specialità olimpica del Kayak Cross e argento in K1 slalom.

In totale sono quindici gli atleti convocati dal DT Daniele Molmenti con l’aggiunta di Zeno Ivaldi (Marina Militare) che va ad infoltire il gruppo dei kayak completato da Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre) e Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna). La squadra della canoa canadese è formata invece da Marta Bertoncelli, Elena Borghi (Carabinieri), Elena Micozzi (Marina Militare), Raffaello Ivaldi (Marina Militare), Paolo Ceccon (Carabinieri) e Flavio Micozzi (Marina Militare). Davide Ghisetti (Marina Militare), Tommaso Barzon (CC Verona), Leonardo Proietti (Canoanium Subiaco) e Agata Spagnol (CC Sacile) disputeranno invece le gare di Kayak Cross.

Il programma di gare si apre giovedì primo giungo alle 14 con le batterie del K1 slalom maschile e femminile; venerdì 9 giugno dalle ore 8 al via le eliminatorie del C1, dalle 13.45 i kayak al cancelletto di partenza delle semifinali, mentre le finali sono in programma alle 16.49. Sabato 10 dalle ore 9 sono in programma le semifinali del C1, mentre le gare per medaglie sono in programma alle 11.30. La domenica sarà interamente dedicata al Kayak Cross con i time trial per decretare le griglie di partenza alle 9, mentre dalle 11 al via le batterie e seguire quarti di finale, semifinali e finali.

Il circus dell’acqua mossa farà poi tappa a Lubiana-Tacen dal 15-18 giugno, poi ci sarà una sosta e riprenderà a La Seu d’Urgell (31 agosto-3 settembre) per concludersi a Parigi, nel campo gara che ospiterà i Giochi del 2024 a Vaires sur Marne (5-8 ottobre). A scandire il calendario i due principali appuntamenti di qualificazione a cinque cerchi: i Giochi Europei di Cracovia (29 giugno-2 luglio) che assegnano una sola carta olimpica e i Mondiali di Londra (19-24 settembre).