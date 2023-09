Canoa: Mondiali slalom, Ceccon e Bertoncelli conquistano la carta olimpica nel C1

Settembre 22, 2023

Londra, 22 set. – (Adnkronos) – Primi due squilli per la Nazionale di canoa slalom ai Mondiali di Lee Valley. Tra le rapide britanniche, infatti, sono arrivate ben due carte per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 nel C1. Nella prova maschile ce l’ha fatta un ottimo Paolo Ceccon, che ha chiuso la semifinale al decimo posto (101.22 con due penalità) garantendosi il meritato accesso in finale e soprattutto una delle dodici quote a cinque cerchi a disposizione per genere. Tra le donne, inoltre, compito riuscito anche per Marta Bertoncelli, che ha terminato la semifinale in 12/a piazza (116.85 con zero penalità). La ferrarese, che ha già fatto parte dell’Italia Team nella spedizione giapponese di Tokyo 2020, non è riuscita a chiudere il cerchio garantendosi l’accesso per la finale a dieci, svanita per appena due posizioni.