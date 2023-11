Canoa: velocità, tre giornate di test per sette azzurri

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – Si sono concluse mercoledì 14 novembre tre giornate di visite mediche per sette atleti probabili olimpici della Nazionale di canoa velocità tra il Centro tecnico federale di Castelgandolfo ed il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma. I test, necessari per la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024, e le valutazioni funzionali, atte al monitoraggio dello stato di allenamento, sono stati effettuati dallo staff dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, in accordo con il medico federale e sotto la supervisione del direttore tecnico Oreste Perri. Questi gli azzurri coinvolti: Andrea Diliberto, Tommaso Freschi, Alessandro Gnecchi, Samuele Burgo, Giovanni Penato, Francesco Lanciotti e Manfredi Rizza.