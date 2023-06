Canottaggio: Cdm, vittoria nel doppio per Rambaldi e Sartori a Varese

Giugno 18, 2023

Varese, 18 giu. – (Adnkronos) – Si è aperta con una vittoria la giornata finale della seconda tappa di Coppa del Mondo di canottaggio a Varese. Luca Rambaldi e Matteo Sartori hanno confermato l’ottimo stato di forma dopo la medaglia d’argento conquistata nel doppio maschile agli Europei di canottaggio, sul lago di Bled, in Slovenia. I due azzurri hanno vinto la finale A dopo una lotta punta a punta con Cina e Stati Uniti chiudendo in 6’06”45, poco più di un secondo meglio degli americani, mentre gli asiatici hanno perso qualche metro nel finale. Quinto posto per l’altra barca azzurra in gara formata da Leonardo Tedoldi e Riccardo Peretti.

Gara da podio anche per il doppio pesi leggeri composto da Stefano Oppo e Gabriel Soares. In finale i due azzurri, anche loro d’argento tre settimane fa agli Europei di Bled, hanno chiuso al terzo posto in 6’11”11, preceduti soltanto dagli svizzeri Jan Schaeuble e Raphael Ahumada Ireland e dai francesi Hugo Beurey e Ferdinand Ludwig. Nel quattro di coppia maschile Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili sono arrivati secondi con il tempo di 5’36”18. Davanti agli azzurri solo la Polonia. Completa il podio, terza, la Gran Bretagna.