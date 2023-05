Canottaggio: Europei, altre tre barche azzurre in finale

Maggio 26, 2023

Bled, 26 mag. – (Adnkronos) – Nella seconda giornata dei campionati Europei di canotaggio a Bled (Slovenia), l’Italremo piazza in finale altre tre imbarcazioni – doppio Pesi Leggeri maschile dalle semifinali; i due quattro di coppia, maschile e femminile, dai recuperi – e guadagna anche la semifinale del singolo e del due senza maschili. Al giro di boa dell’Europeo Assoluto dunque l’Italia, al via con 17 equipaggi iscritti, si trova attualmente con nove barche in finale, tre in semifinale e con cinque imbarcazioni nelle finaline.

Venendo al dettaglio delle gare odierne, agguanta la finale con il secondo posto in semifinale il doppio Pesi Leggeri maschile del bronzo olimpico della specialità Stefano Oppo con Gabriel Soares, che dopo aver condotto per oltre 1500 metri cedono sul traguardo per soli 23 centesimi alla Repubblica Ceca. Superano lo scoglio dei recuperi e vanno in finale anche i due quattro di coppia, maschile e femminile (entrambi con la seconda posizione), mentre sempre dai ripescaggi passano il turno andando in semifinale il due senza maschile, primo, e il singolo maschile, secondo. Disputeranno invece le finali B, non essendo riusciti a superare il muro dei recuperi, nei Pesi Leggeri il doppio femminile – fuori dalla finale per appena 32 centesimi di secondo –, nei Senior il quattro senza maschile, il due senza e doppio femminili, e nel Pararowing il doppio PR2 misto.

Domani a partire dalle ore 10.00 terza giornata di gare sul lago di Bled, con in programma l’assegnazione delle prime medaglie europee, dalle 12.22 alle 14.29. L’Italia scenderà in acqua a caccia del podio nelle seguenti specialità: singolo PR1 maschile, doppio PR3 Mix, quattro di coppia femminile, quattro di coppia maschile, doppio Pesi Leggeri maschile, otto maschile. Le suddette finali saranno trasmesse su RAI Sport HD in differita domenica mattina dalle 5.00 alle 7.00 e dalle 7.30 alle 8.40.