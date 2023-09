Canottaggio: Mondiali al via a Belgrado, domani la prima giornata delle eliminatorie

Settembre 2, 2023

Belgrado, 2 set. – (Adnkronos) – Questa mattina, con lo svolgimento delle gare dedicate alla riserve – le spare race – è stato aperto ufficialmente il campo di regata dell’Ada Ciganlija a Belgrado, sede dei mondiali di canottaggio. Da domani, infatti, i 22 equipaggi azzurri (13 olimpici, 5 non olimpici, 3 paralimpici, 1 non paralimpico) inizieranno il percorso che li porterà verso le finali che si disputeranno da venerdì 8 a domenica 10 settembre. Grande attesa, quindi, per vedere quanti pass olimpici e paralimpici l’Italia riuscirà ad agguantare con una squadra azzurra completamente rimaneggiata e solo con il doppio femminile pesi leggeri, delle campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini, tornate insieme dopo un periodo di alterne vicende che le ha viste divise da inizio stagione. Nelle specialità paralimpiche, invece, spicca la certezza del Campione Europeo in carica Giacomo Perini che, nel singolo PR1 maschile, sarà in corsa sia per il pass per Parigi 2024 e sia per la vittoria del mondiale.

Per quanto riguarda il programma, questo prevede il via domattina, domenica 3 settembre, a partire dalle 9.30 con la prima tornata di batterie. Lunedì 4 si prosegue al mattino ancora con batterie mentre, nel pomeriggio, sono previsti i primi recuperi. Martedì 5 ultima tornata di batterie e a seguire altri recuperi, mentre mercoledì 6 toccherà a recuperi e quarti di finale. Giovedì 7 giornata dedicata alle semifinali e alle prime finali di consolazione, mentre venerdì 8 al mattino le ultime semifinali e nel pomeriggio le prime finali A. Sabato e domenica, infine, al mattino le ultime finali di consolazione seguite dalle due tornate conclusive di finalissime per l’assegnazione dei titoli iridati. Le regate saranno trasmette in diretta dalla Rai dalle semifinali di giovedì 7 settembre con appuntamenti giornalieri fino al termine del mondiale previsto per il 10 settembre.