Canottaggio: tre azzurri in gara a Lucerna per l’ultima prova di Coppa del mondo

Luglio 4, 2023

Lucerna, 4 lug. – (Adnkronos) – Ai nastri di partenza a Lucerna, sul leggendario bacino remiero svizzero Rotsee, la terza e ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo. Dopo Zagabria a maggio e Varese a metà giugno, tocca al tempio del remo internazionale chiudere il cerchio della World Rowing Cup, con un atto conclusivo che, di fatto, rappresenta anche l’ultima chance di competizione prima dei Mondiali di qualificazione olimpica e paralimpica di Belgrado dal 3 al 10 settembre, dove saranno assegnati i primi pass per i Giochi di Parigi 2024.

Ecco allora che a Lucerna questo weekend piomberanno in acqua quasi 700 equipaggi in rappresentanza di 52 nazioni, con Australia, Germania e Gran Bretagna a risultare le nazioni con il maggior numero di atleti e barche al seguito, mentre la Svizzera padrona di casa e attuale primatista di punti nella Coppa del Mondo 2023, sogna di vincere il circuito e alzare il trofeo della World Rowing Cup al cielo amico.

E l’Italia? Seppure in formato ridotto – tre atleti, due barche, un allenatore – l’Italremo onorerà la storia di Lucerna, mentre il Gruppo Olimpico del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo proseguirà nel raduno in altura a Livigno, iniziato a fine giugno e in programma fino al 13 luglio. Sul Rotsee dunque, a vestire i colori azzurri saranno il due senza maschile di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro), ed il singolo maschile – barca societaria – di Riccardo Peretti (Gavirate).

Per Comini e Codato, Lucerna sarà una prova del nove. Non solo per la forte competitività della specialità, che con 31 equipaggi iscritti risulta essere la seconda con il maggior numero di barche in gara dell’intero lotto di questa tappa, o per la presenza di barche di assoluto livello come la Gran Bretagna e la Svizzera rispettivamente prima e seconda a Varese 20 giorni fa. Per i due giovani lombardi, l’esperienza di Lucerna si tratta di una vera e propria prova di maturità, dopo aver già gareggiato insieme nel due senza maschile lo scorso anno ai Mondiali Assoluti e quest’anno agli Europei Assoluti, piazzandosi la prima volta all’ottavo posto, e la seconda al nono. Curiosità: lo scorso anno, sia Comini che Codato parteciparono alla Coppa del Mondo sul Rotsee sul quattro senza, ma su due barche diverse: Davide chiuse quinto assieme a Di Colandrea, Monfrecola e Gaetani Liseo, proprio davanti all’armo con a bordo Giovanni, sesto insieme a Verità, Cascone e Covini.

Venendo a Peretti, vicecampione italiano assoluto del singolo maschile e da quest’anno presente nel gruppo Senior azzurro (quinto a Varese a metà giugno in doppio assieme a Leonardo Tedoldi) dopo un’ottima carriera giovanile (un argento e un bronzo ai Mondiali Under 19, un oro e un argento agli Europei Under 19, fu azzurro agli Youth Olympic Games di Nanchino 2014) cui però non è seguito analogo percorso da Under 23 e tra gli Assoluti, la competizione non mancherà nemmeno a lui. Il portacolori della Canottieri Gavirate infatti è uno dei 46 sculler iscritto alla competizione, record all-time di presenze per una specialità in una tappa della World Rowing Cup.

A Lucerna, Riccardo cercherà di posizionarsi in un parterre di mostri sacri comprendente il tedesco Oliver Zeidler, già vincitore a Zagabria e Varese, il danese Sverri Nielsen, il campione olimpico greco Stefanos Ntouskos, e il britannico Graeme Thomas, bronzo iridato in carica della specialità e al debutto internazionale in questo 2023. A seguire i tre azzurri a Lucerna sarà Carlo Gaddi, membro della direzione tecnica azzurra guidata da Francesco Cattaneo e incaricato dal dittì dell’Italremo per questa trasferta.