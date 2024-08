Canpania: Silvestro, ‘avanti a testa bassa senza polemiche per vincere elezioni’

16 Agosto 2024

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Forza Italia non si presterà a polemiche e dibattiti conflittuali ma andrà avanti a testa bassa per vincere la madre di tutte le battaglie: le elezioni regionali in Campania del 2025”. Lo afferma il senatore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Francesco Silvestro.

“Quest’estate non ci siamo mai fermati -aggiunge- proseguiamo la stesura di un programma, che non sarà ideologico e imposto dai partiti, ma partecipato e condiviso con le imprese, le categorie produttive e il mondo dell’associazionismo e del volontariato, insomma con quel Paese reale di cui vogliamo essere interlocutori. Forza Italia è il riferimento del popolo di moderati ed in quest’ottica lavoriamo contestualmente all’allargamento della coalizione a tutte quelle forze che si riconoscono nei nostri valori liberali, quelli condivisi dalla grande famiglia del Partito popolare europeo”.

“La Campania che immaginiamo non sarà più napolicentrica ma terrà conto di un forte riequilibrio delle aree interne. Con noi la Regione tornerà ad essere protagonista. Una Campania capace di innescare uno sviluppo autopropulsivo -conclude il senatore forzista- valorizzando le proprie produzioni, i marchi, il sapere accumulato nelle Università e nei luoghi di cultura e impegnata a riportare qui i centri decisionali perduti”.