Capodanno: direzione Cinecittà World, ‘Tony Effe contattato, attendiamo risposta’**

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Siamo in un parco divertimenti e pertanto abituati a mettere il pubblico, l’ospite, al centro delle nostre attività: non vorremmo che in questo Capodanno gli unici ad essere danneggiati fossero i ragazzi che già sognavano di vedere Tony Effe dal vivo e si erano organizzati da tutta Italia per venire a Roma in occasione del suo concerto”. A spiegarlo all’Adnkronos è la direzione del Parco Cinecittà World dopo aver dato la propria disponibilità ad accogliere Tony Effe, alla luce del dietrofront del comune di Roma a ospitare il trapper romano. “L’artista è stato contattato ieri e la proposta è in attesa di risposta” riferiscono dal parco divertimenti, che da anni organizza una delle feste di Capodanno più grandi d’Italia, con oltre 4mila cene e 20mila partecipanti.

Il parco, come reso noto in un comunicato stamattina, è disponibile a devolvere parte del ricavato – e ha invitato il trapper a fare lo stesso qualora dovesse partecipare all’evento- ad associazioni che supportino le donne vittime di violenza, nonché ad aprire un confronto su temi così importanti da non potere essere ignorati nel dibattito pubblico.