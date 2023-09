Caporalato: incontro tra Landini e procuratore Milano su strumenti per contrastarlo

Settembre 27, 2023

Milano, 27 set. (Adnkronos) – Incontro al Palazzo di giustizia di Milano tra il procuratore capo Marcello Viola, il pm antimafia Paolo Storari specializzato in inchieste sul caporalato, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, e uomini della Guardia di finanza per fare il punto sugli strumenti che possono essere messi in campo per garantire il rispetto delle norme contrattuali sul lavoro.

Le misure di prevenzione, come sequestri e amministrazione giudiziaria, sono dispositivi che si stanno dimostrando penalmente efficaci e che possono incentivare a denunciare per sanare, in tempi brevi, lo sfruttamento sistematico dei lavoratori, in particolare legati al mondo delle cooperative, costretti a turni massacranti per una paga “sotto la soglia di povertà”. L’incontro, durato circa 20 minuti, è stato l’occasione per un confronto aperto tra Landini e le parti presenti.