Caporalato: tribunale commissaria Alviero Martini, ‘società vigili contro sfruttamento’

Gennaio 17, 2024

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Da 20 a 350 euro è questa la ‘linea’ che viene ricostruita dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano e che riguarda il brand di alta moda Alviero Martini commissariato dal tribunale di Milano. La merce venduta dai canali ufficiali del marchio di alta moda esce a 20 euro da un opificio cinese che in laboratori-dormitorio sfrutta sotto costo la manodopera di connazionali senza regolare permesso di soggiorno, quindi viene prezzata a 30 euro dall’altro subappaltatore interposto con la società appaltatrice ufficiale; la quale fattura a sua volta la borsa a 50 euro al brand di alta moda, che la mette in vetrina in negozio a 350 euro.

La società di alta moda non è indagata, ma per il tribunale di Milano Tribunale, le criticità emerse nei confronti dei lavoratori impongono che un’impresa “rappresentativa del ‘Made in Italy’ tanto apprezzato all’estero, ed avente rilevanti dimensioni”, possa “adeguare i presidi di controllo interno” in modo da evitare “che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori” e rafforzi i presidi “relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell’azienda”. Le ispezioni negli opifici cinesi di Castano Primo, Pieve Emanuele, Grezzago, Villanova d’Ardenghi (Pavia) e Caponago (Monza Brianza) restituiscono, si legge nel provvedimento del tribunale, “indici di sfruttamento dei lavoratori. Diversi in condizione di clandestinità, si trovavano in situazioni abitative degradanti, ricavate all’interno degli stessi luoghi di lavoro, con ambienti abusivi ed insalubri, pericolosi per al loro salute e sicurezza”.

Nei laboratori erano realizzati veri dormitori, con impianti elettrici di fortuna e “concretamente idonei ad innescare incendi da sovraccarico e corto circuito”, sui macchinari non erano presenti i dispositivi di sicurezza, gli agenti chimici utilizzati per la produzione non erano conservati in modo da garantire la sicurezza da contaminazioni. I lavoratori “non erano sottoposti a visite mediche di idoneità al lavoro, né a corsi di formazione, anche per prendere cognizione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa”. In uno dei laboratori era presente un impianto di videosorveglianza non autorizzato, il lavoro era svolto anche in orario notturno e nei giorni festivi, con una retribuzione sotto soglia rispetto ai minimi tabellari retributivi previsti dal contratto collettivo e negli opifici in questione sono stati rilevati anche il mancato pagamento dei contributi e l’omissione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro.