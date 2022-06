Carabinieri: Cirielli, ‘pensiero a chi ha pagato con la propria vita il prezzo della libertà’

Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Sono trascorsi 208 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Oltre due secoli di illustre storia, di incondizionato amore per la Patria, di fulgido eroismo, di intrepidi sacrifici e di incommensurabile attaccamento al dovere. Uomini e donne che tutti i giorni, ciascuno per le proprie mansioni, sia durante il regolare espletamento del proprio servizio ma spesso anche liberi dal servizio, garantiscono la sicurezza dei cittadini, la legalità e la democrazia, con cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, contribuendo a rendere la Benemerita un motivo d’orgoglio per l’intera Nazione”. Così il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

“Il pensiero va a quanti hanno pagato con la propria vita, onorando la divisa, il gravoso prezzo della nostra libertà e della libertà di quei Paesi, durante le missioni all’estero, dove i carabinieri erano stati chiamati per combattere il terrorismo internazionale, salvaguardando, oltre che la nostra libertà, anche i diritti fondamentali di quei popoli, e tennero fede agli impegni assunti nell’ambito delle alleanze dall’Italia. Che il loro sacrificio rappresenti una parte indelebile della memoria collettiva e dell’identità nazionale”, conclude Cirielli.