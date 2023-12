Carabinieri: Palermo, Motoclub CCMotorday raccoglie 1.000 euro per Oncoematologia pediatrica

Dicembre 4, 2023

Palermo, 4 dic. (Adnkronos) – Circa mille euro per l’Unità operativa di Oncoematologia Pediatrica Arnas Civico di Palermo. È quanto hanno raccolto i soci della sezione palermitana del Motoclub CCMotorday. Un fondo che servirà per migliorare la degenza dei bambini e che sarà donato il 6 dicembre alle 17.30 nella sede dell’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’Infanzia al padiglione 17 C dello stesso ospedale Civico. Il Motoclub raggruppa Carabinieri e loro simpatizzanti uniti dalla passione per le due ruote che nelle varie attività non dimenticano mai di realizzare qualcosa per i meno fortunati – spiega Luigi Calosso, Caposezione del club – . Con il vice Vincenzo Meli – aggiunge – incontreremo i vertici ospedalieri per una cerimonia di consegna che per noi è davvero importante perché segno tangibile del nostro impegno”.

“Il sodalizio motociclistico a carattere nazionale conta circa 1.200 iscritti ed è organizzato su 15 Sezioni che vanno dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sicilia e la Sardegna. Sin dalla sua costituzione – prosegue Luigi Calosso – abbiamo voluto fare qualcosa di utile per il prossimo, al di fuori del ruolo istituzionale. Alla serietà del lavoro che svolgiamo ogni giorno uniamo attività allegre e spensierate. Siamo, insomma, Carabinieri con una grande passione in comune che è guidare le nostre motociclette”. “Per noi la solidarietà è statutaria – conclude – e ogni anno il Consiglio Nazionale dell’associazione individua obiettivi sempre più ambiziosi dove l’aiuto agli altri è prioritario. A Palermo siamo onorati di avere il patrocinio del 118 e per questo ringraziamo il direttore della Centrale Operativa Fabio Genco che sarà con noi”.

Durante la cerimonia di consegna dei fondi, insieme ai soci Carabinieri e non, interverranno in rappresentanza del Comando Legione Carabinieri Sicilia il Tenente Colonnello Aniello Schettino e il cappellano Don Salvatore Falzone.