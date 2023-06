Carabinieri: Prisco (Fdi), ‘punto riferimento anche in territori meno popolosi’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Da 209 anni l’Arma dei Carabinieri è impegnata quotidianamente al servizio dei cittadini, a difesa della libertà e della sicurezza nazionale”. Lo ha scritto sui sui social il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco (FdI), in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“È un punto di riferimento – ha precisato – per chiunque, in modo capillare, anche nei territori meno popolosi. Alle donne e agli uomini in divisa va la nostra gratitudine oggi ed ogni giorno. Auguri all’Arma dei Carabinieri, orgoglio e punto di riferimento di questa Nazione”.