Carabinieri: Renzi, ‘buon lavoro a Luongo, grazie a Luzi’

12 Novembre 2024

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro al generale Salvatore Luongo, appena nominato comandante generale, che sarà per l’arma dei Carabinieri una guida autorevole e una garanzia per le istituzioni. Un ringraziamento speciale va al generale Teo Luzi, per l’eccellente lavoro svolto”. Così in una nota il senatore Matteo Renzi.